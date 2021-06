Es winken Rum und Ähre

Mein Sohn ist Fußballexperte. Man könnte ihn mitten in der Nacht wecken und nach einem x-beliebigen Ergebnis eines Spiels fragen – er wüsste die Antwort. Das ist umso erstaunlicher, weil er sich keine einzige Französisch-Vokabel merken konnte.

„Faites vos jeux“ heißt es nun bei den Tippspielen. Und mein Sohn hat versagt. Komplett daneben gelegen. Er, der mehr über Fußball weiß, als Bastian Schweinsteiger und Jessy Wellmer zusammen, war abgeschlagen letzter im Kreise seiner Kumpels.

Was macht man in so einem Fall? Man ändert die Taktik, wenn der Gegner einen nicht ins Spiel kommen lässt. Wenn er mit seinem fulminanten Wissen kein Glück hat – wer dann? Genau: ein absoluter Fußball-Dodo. Jemand, der am liebsten allen 22 Spielern auf dem Feld einen Ball gegeben würde, damit die zähen 90 Minuten ein wenig schneller vorbeigehen. Mich!

Was soll ich sagen? Ich hab das Feld von hinten aufgerollt. Immer abwechselnd Sieg, Niederlage und Unentscheiden getippt und ansonsten den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Damit war die Vorrunde gut abgedeckt. Ab dem Achtelfinale werde ich das Unentschieden schweren Herzens aufgegeben.

Ganz vorne sind wir noch nicht, aber auch nicht mehr Platz neun von neun. Rang drei momentan.

Meine weiteren Spieltipps verrate ich an dieser Stelle nicht. Aber das Preisgeld, das mich erwartet, falls wir siegen sollten: Rum und Ähre, wobei Ähre ein Synonym für ein Hopfengetränk darstellt. Darauf kann ich gut verzichten. Nicht aber auf die grenzenlose Verehrung, die mir mein Sohn bei einem Sieg zuteil lassen wird. Dass ich alle französischen Verben konjugieren kann, auch die unregelmäßigen, findet er nur mäßig interessant. Bis gar nicht. Aber jetzt wittere ich Morgenluft. Bonne chance für mich! Und ja – ich glaube, Frankreich macht das. (iw)