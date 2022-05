Der Verein Musik in Herz-Jesu lädt am Samstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr zum Konzert in die Herz-Jesu-Kirche in Bregenz. Unter dem Motto „Es singt meine Seele, es jubelt mein Herz“ sind Maria, die Königin des Himmels und die Orgel, die Königin der Instrumente die Mittelpunkte des Abends. Zu hören sind Birgit Plankel (Sopran) und Helmut Binder (Orgel) unter anderem mit Werken von Camille Saint-Saens, Josef Rheinberger, Franz Schubert, Gabriel Fauré. Karten gibt es an der Abendkasse zu 19 Euro sowie zu 15 Euro für Vereinsmitglieder und Jugendliche bis 19 Jahren, der Eintritt für Kinder bis 15 Jahre ist frei.