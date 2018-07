„Es müssen Regeln her“

Das “alte Scherrieb-Haus“ in der Hauptstraße, ein altes Handwerkerhaus in der Neuen Gasse; das sind nur zwei Beispiele, die – ungeachtet ihrer jeweiligen Falleigenschaften – die Frage aufwarfen, wie mit Umgestaltungswünschen in der Aulendorfer Innenstadt umzugehen ist. Nicht immer sind dabei die Interessen der Hauseigentümerin auch die Interessen einer Gemeinde, die die Stadtentwicklung als ganzes im Blick haben muss. Bislang fehlen in der Aulendorfer Innen- und Altstadt nicht nur Regeln, die den Bau- und Sanierungswilligen konkrete Vorgaben im Sinne einer ortsbildwahrenden Veränderung machen. Es gab auch keine einheitliche Vorstellung davon, was das Erscheinungsbild Aulendorfs eigentlich ausmacht und was es damit zu bewahren gilt. Mit der Stadtbildanalyse ist daher ein erster Schritt getan. Jetzt müssen schnell konkrete Regeln her. Denn wenn die Wünsche von Bauherren und die der kommunalen Stadtentwicklung weit auseinander liegen, sind Vorschriften, die für alle gleich gelten – und an denen sich alle orientieren können und müssen – unerlässlich. Damit auch das mitunter fragwürdige Abwägen zu Ausnahmen von der Veränderungssperre ein Ende hat.