Es klappert die Mühle an der Brunnisach

Zum Tag der Deutschen Mühle hat Familie Dehm bereits zum elften Mal die Mühle in Fischbachs altem Dorfkern für die Öffentlichkeit in Gang gesetzt. Zahlreiche Gäste von nah und fern genossen bei herrlichem Wetter die Ausstellung im Inneren der Mühle. Für die nötige musikalische Untermalung des Feiertags sorgten die „Fidelen Brummbären“ aus Immenstaad.

Schon an der Straße erwarteten einige Kinder die Ankommenden, um ihnen den rechten Weg zur Fischbacher Mühle zu weisen. Dass die Wahl des Anreise-Fahrzeugs bei vielen auf das Zweirad fiel, ist bei strahlendem Sonnenschein und dem Mangel an Parkplätzen nicht verwunderlich. Organisiert wurde der gesellige Nachmittag vom Schwiegersohn des letzten Müllers, Thomas Schnekenbühl, und seiner Frau Judith.

„Eigentlich wollten wir vergangenes Jahr schon damit aufhören, aber der Andrang ist so überwältigend, und da macht es auch einfach Spaß“, sagte Schnekenbühl, der hauptberuflich etwas ganz anderes macht und das alljährliche Fest mit viel Engagement in seiner Freizeit plant. Dabei könne er sich glücklicherweise immer auf seine Helferchen aus der Familie und dem Freundeskreis verlassen, sogar aus Hamburg seien unterstützende Hände angereist.

Seit 1432 gibt es die Mühle, im Familienbesitz befindet sie sich seit mehr als hundert Jahren. Aufgrund gesundheitlicher Gründe und wegen des so genannten „Mühlensterbens“ Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde der Betrieb jedoch 1993 eingestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben hat Familie Dehm zahlreiche zeitgenössische Utensilien und Geräte aufbewahrt und somit der Nachwelt ein kleines bisschen Zeitgeschichte in ihrer Doppelhaushälfte erhalten. So können Junggebliebene zwischen den alten Mehlsäcken, Gerätschaften und Miniaturmodellen in Erinnerungen vergangener Zeiten schwelgen und Kinderaugen etwas für sie ganz Neues entdecken.

„Wir kommen jedes Jahr hierher“, erzählte Helmut Schöneberger freudestrahlend, der für den ehemaligen Müller in seinem Baugeschäft gearbeitet hat. Und seine Nachbarin Sonja Jacobsen ergänzt: „Es ist hier immer so gemütlich, die Leute sind alle sympathisch und außerdem muss man nicht selber kochen!“ Der 14-jährige Niklas Gomeringer hingegen war erst zum zweiten Mal dabei. „Mein Papa spielt bei der Musik“, sagte er, bevor er vom Hof in Richtung Mühle verschwandt, um sich das Museum genauer anzusehen. Da ertönten auch schon die Trompeten der Musikkapelle „Fidele Brummbären“ aus Immenstaad und kurz darauf stimmten die übrigen Bläser und das Schlagzeug mit ein. Bei so viel Begeisterung und positiver Resonanz, sei Thomas Schnekelbühl wohl kaum etwas anderes übrig geblieben, als den Fischbachern weiterhin ein Stückchen Heimat zu bewahren und insgeheim merkte man ihm bei seiner herzlichen Begrüßung der Gäste auch an, dass er diese Tradition gar nicht mehr missen möchte.