Ravensburg - Der 36-jährige evangelische Pfarrer Johannes Schüz tritt am 1. April seinen Dienst in der Kirchengemeinde Ravensburg-Eschach an. Die geplante, feierliche Investitur im Gottesdienst an Palmsonntag, 5. April, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Sie soll zu gegebener Zeit nachgeholt werden. Seine Amtsverpflichtung in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg erfolgte durch Dekan Friedrich Langsam nur in Anwesenheit von Walter Mohr, dem Gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats. Schüz ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Das Interview führte Barbara Waldvogel.

Sie treten Ihren Dienst in einer sehr schwierigen Zeit an. Die feierliche Investitur wurde verschoben, Kontakte mit den Gemeindemitgliedern sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Das angegliederte Familienzentrum Lukas ist geschlossen. An Kasualien wie Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen werden hauptsächlich Bestattungen anfallen. Wie empfinden Sie diese Situation?

Alles, was für einen guten Start wichtig ist, fällt für mich im Moment weg: Das persönliche Gespräch, der Händedruck, die Begegnungen, die Nähe, die man als Seelsorger dringend braucht. Da der Kirchengemeinderat nicht tagen kann, ist auch die strukturelle und inhaltliche Arbeit kaum möglich. All das, was das Gemeindeleben auszeichnet, gibt es im Moment nicht. Das fühlt sich alles schon sehr seltsam an. Es ist kein richtiger Beginn, eher ein Dasein. Das richtige Kennenlernen, der richtige Start mit der Gemeinde wird wohl erst möglich sein, wenn sich der Alltag wieder normalisiert hat.

Welche Kontakte gibt es trotzdem?

Walter Mohr, der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, ist für mich derzeit der wichtigste Ansprechpartner. Natürlich bin ich für die Gemeindemitglieder telefonisch erreichbar.

Was werden für Sie in Zukunft und hoffentlich normalen Zeiten die Schwerpunkte in Ihrer seelsorgerlichen Arbeit sein?

Einiges ist durch das Familienzentrum Lukas mit dem großen Kindergarten natürlich schon vorgegeben. So wird ein Schwerpunkt die Familien- und Kindergartenarbeit sein. Das Wunderbare am Familienzentrum ist ja, dass der Träger ein Verbund von Akteuren ist, also Kommune, Kirche, Diakonie – dieses besondere Modell weist meiner Meinung in die Zukunft. Darüber hinaus ist unser aller Aufgabe in einer Kirche, die ihren selbstverständlichen Platz in der Gesellschaft verliert oder schon verloren hat, die frohe Botschaft weiterhin präsent zu halten in vielfältigen, auch neuen Formen. Eine Botschaft übrigens, die ihre Bedeutung behält. Ich freue mich darauf, hier Ideen mit dem Kirchengemeinderat zusammen zu entwickeln.

Was hat Sie bewogen, Theologie zu studieren und in den Pfarrdienst zu gehen?

Das war zunächst gar nicht mein Plan. Ich habe erst Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim bis zum Vordiplom studiert. Das war auch gut, aber so richtig angekommen bin ich in diesem Studium nicht. Dann habe ich nach Tübingen gewechselt, um Theologie und Englisch auf Lehramt zu studieren. Schnell stellte ich aber fest, dass ich mich mit Leidenschaft und viel Zeit hauptsächlich mit Theologie befasste. Ich lernte alle alten Sprachen nach, um Pfarrer werden zu können, ließ das aber noch offen. Das Vikariat in Wangen war für mich dann gewissermaßen die Testphase. Und da habe ich gemerkt – das passt. Im Nachhinein kann ich sagen: Nicht ich habe das Pfarramt gesucht, sondern das Pfarramt hat mich gesucht.

War in Ihrer Jugend die Kirche von Bedeutung?

Ja, ich bin in Hohenlohe aufgewachsen, und da gab es im Ort einen großen christlichen Jugendkreis, der mich sehr prägte. In dieser Jugendarbeit fand ich einen positiven Zugang zum Glauben.

Weshalb haben Sie sich für die Stelle in Ravensburg-Eschach beworben?

Es war zum einen die Familien- und Jugendarbeit – und es war auch die Region. Die mir bis dahin unbekannte Gegend habe ich im Vikariat in Wangen sehr schätzen gelernt. Meine Frau und ich konnten es uns gut vorstellen, hierher zurückzukommen.

Die Ausbildungszeit im Pfarrdienst dauert sehr lange. Für Sie hieß das: Studium in Tübingen und Leipzig von 2007 bis 2014, anschließend zweieinhalbjähriges Vikariat in Wangen bis 2016, dann dreijähriger unständiger Dienst im Kirchenbezirk Biberach. Was bedeutet das für eine Ehe, eine Familie?

Es ist eine Herausforderung, da ja Residenzpflicht besteht. Wir sind seit 2014 sieben Mal umgezogen.

Jetzt sind Sie in Eschach eingezogen. Wie geht es Ihrer Familie?

Der einjährige Oskar bekommt das nicht so mit. Jakob, 3 Jahre alt, hat sich auf den Umzug unheimlich gefreut und ist jetzt am Einleben.

Worauf freuen Sie sich?

Aufs Ankommen in der Gemeinde und die Aussicht auf eine längere berufliche Perspektive. Das brauchen wir als Familie.

Haben Sie ein Wort des Trostes aus der Bibel für Ihre Kirchengemeinde in diesen schwierigen Zeiten?

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Viele der besonders eindrücklichen Texte und Gebete, wie auch dieser Vers aus dem 23. Psalm, sind vermutlich genau in solch schweren Zeiten entstanden. Es scheinen manchmal also gerade die turbulenten Zeiten zu sein, die für die Beziehung zu Gott besonders fruchtbar sind!