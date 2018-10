13 Künstlerinnen und Künstler aus den Reihen des Kunstvereins Kiss (Kunst im Schloss Untergröningen) präsentieren bei der Mitgliederausstellung Mista vom 28. Oktober bis zum 18. November ihre Werke der verschiedensten Stilrichtungen im Schloss Untergröningen. Mista steht für „Mitglieder stellen aus“.

Die Mitgliederausstellung ist die vierte von insgesamt fünf Ausstellungen, die der Kunstverein in diesem Jahr veranstaltet. Vernissage ist am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgt Felix Kogel am Akkordeon.

Es stellen aus: Toulin Balabaki (Böbingen) ist gebürtige Syrerin und lebt seit rund einem Jahr in Böbingen. Sie war lange Jahre als Zeichentrick-Illustratorin tätig. In vielen ihrer Bilder spiegeln sich ihre Erlebnisse in Syrien, aber auch die Hoffnung auf ein besseres Leben wider. Die Abtsgmünder Lehrerin Margarita Billhardt lebt seit 1990 in Abts-gmünd. Für Billhardt ist Kunst unendlich dreidimensional, eine Idee zu einem Thema kann sich zunächst in alle Richtungen und künstlerischen Ausdrucksformen ausbreiten.

Fotos, Installationen und Häkelbilder

Ivana Dorn (Aalen) ist gebürtige Slowakin, hat vor fast zehn Jahren in Deutschland ein neues Zuhause gefunden. Genauso erfüllend wie ihr Beruf als Ärztin ist ihre Leidenschaft für die Fotografie. Bei Kiss-Mista präsentiert sie Aufnahmen von Vulkanen auf der ganzen Welt. Alois Guschlbauer lebt in Abtsgmünd-Wilflingen. Seien Arbeit ist geprägt von farbintensiven Acrylgemälden. Monika Kaminska-Merz, die in Essingen-Lauterburg ihr Atelier hat, malt, fotografiert und arbeitet im Bereich Skulpturen und Installationen. Sie überzeugt durch ihren ganz speziellen Blick, mit dem sie kleinste Details entdeckt und auf ihren Fotos festhält. Im Sektor Malerei zeigt sie eine Serie von einzigartigen Frauenportraits. Annette Kämmerer aus Alfdorf zeigt Symbiosen von Farbe und Material, gemalte Harmonien.

Heike Köhler aus Leinzell lässt in ihren Bildern innere und äußere Entwicklungs- sowie Verarbeitungsprozesse widerspiegeln – mitunter surreal, phantastisch, bizarr und bunt. Plein-Air-Maler Christian Oesterle aus Mögglingen entdeckte früh seine Liebe zur naturalistischen Malerei. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er im Amazonasgebiet in Brasilien. Bildhauer Josef A. Schaeble (Unterschneidheim) stammt aus dem Ries und schafft Skulpturen zwischen Gegenstand und Abstraktion. Christian Schott (Iggingen) wuchs in Venezuela, Spanien und Deutschland auf und kehrte nach vielen Jahren im Ausland 1990 nach Deutschland zurück. Er experimentiert mit verschiedenen Farben, Untergründen und Materialien.

Frank Schwab aus Aalen-Himmlingen betreibt ein Büro für visuelle Kommunikation. Als Künstler befasst er sich mit zeitkritischen Rauminstallationen, mit denen er bereits im Vorjahr beeindruckte. Dieses Mal präsentiert er die Installation mit dem Titel „Water-Trader“, die sich mit der Ausbeutung der Ressourcen befasst. Marlis Ulrich (Iggingen) ist eine vielseitige Künstlerin. Diesmal zeigt sie Häkelbilder, „Malen mit Wolle“. Claudia Wagner-Schwarting (Abtsgmünd) wurde 1974 in Aalen geboren. Sie ist seit 2011 freie Künstlerin und arbeitet vorzugsweise mit Kohle und Pastellkreiden.