Es groovt in Hohenlohe

Nach einem guten Auftakt vergangenen Samstag in Schwäbisch Hall, bei dem die Eva Schulze Band und die Profis des Schmid/Brämswig-Quartetts überzeugt haben, startet die nächste Runde beim Jazzfestival UpBeat Hohenlohe. Am Samstag, 28. April, kommen die vier Damen von „Of Cabbages And Kings“ in die Aula der Akademie für Landbau (Schloss). Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Hinter dem märchenhaften Namen „Of Cabbages And Kings“, was so viel bedeutet wie „von Kohlköpfen und Königen“, verbirgt sich eine spannende Neo-A-Cappella Formation aus Köln. Die vier Sängerinnen Rebekka Ziegler, Veronika Morscher, Sabeth Pérez und Laura Totenhagen lernten sich im Bundesjazzorchester kennen, mit dem sie nach Russland, Großbritannien und Ecuador tourten und in ganz Deutschland Konzerte spielten.

Das Quartett lebt von den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten der vier Sängerinnen, ihren Backgrounds und ihren jeweiligen Stärken. Der Deutschlandfunk hat sie daher als „Vokalquartett der Individualistinnen“ bezeichnet.

Charmantes Auftreten, herausragende stimmliche Virtuosität und umwerfende Klangkunst zeichnen die vier zudem aus. Die Musik der Jazzsängerinnen ist nicht in ein einziges Genre zu packen: Sie zelebrieren die Unterschiedlichkeit ihrer Stimmen und musikalischen Einflüsse, zeigen höchsten kompositorischen Facettenreichtum und kreieren mit dieser Formation etwas komplett Neues. Vom Jazz zwar stark inspiriert, ist von eleganten, königlich klingenden Linien über erdige Gospelklänge, von klassisch angehauchten Kompositionen bis hin zu freiem Jazz alles zu hören.

Bevor das Quartett die Bühne in Kupferzell betritt, coachen die vier Sängerinnen den Projektchor des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Die jungen Stimmen zeigen dann als Vorgruppe das Erlernte aus den Workshops.

Den UpBeat-Hohenlohe-Abschluss macht dann am 5. Mai in Öhringen das Schipmann/Ludwig UK Quintet. Hier tritt als Schülerband die Steam Engine Band des Technischen Gymnasiums Öhringen in Erscheinung.