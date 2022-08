Es gibt viele neue Kurse zu Gesundheit und Ernährung

Der Herbst steht vor der Tür und die Tage werden immer kürzer. Gerade in dieser Jahreszeit sollten die eigenen Abwehrkräfte sowie die körperliche Konstitution gestärkt werden. Hierzu bietet die Volkshochschule gemäß einer Pressemitteilung im Herbst/Wintersemester 2022/23 wieder eine Vielzahl von präventiven und abwechslungsreichen Kursangeboten in den Bereichen Gesundheit und Ernährung an.

Im Fachbereich Gesundheit veranstaltet die Volkshochschule in rund 400 Kursangeboten beispielsweise Vorträge zu den Themen „Kraft der Heilkräuter“, „Naturkosmetik – natürlich selbst gemacht“ oder einen „Schlaf-Workshop“. Unsere unterschiedlichen Yoga- und Pilates-Kurse stärken die körperliche und seelische Gesundheit. Die Fitness-Kurse, wie zum Beispiel „Workout-Mix“, „Fitnessgymnastik“ oder „Cardio-Workout“, bringen den Kreislauf in Schwung und stärken das Immunsystem, heißt es weiter. Vielfältige Entspannungsangebote wie „Bogenschießen“, „Fußreflexzonenmassage“ oder „Schröpfmassage“ runden die ausgewogenen Kursangebote im Gesundheitsbereich der Volkshochschule ab.

Zu einer stabilen Gesundheit gehört auch eine sinnvolle Ernährung. Die Volkshochschule Bodenseekreis veranstaltet kreisweit rund 55 Kochkurse. Im Trend sind dabei Sushi und andere Kurse der internationalen Küche, aber auch gesunde regionale Lebensmittel stehen auf der Speisekarte. Auch Veganer und/oder Vegetarier kommen mit Kursen wie „vegetarische Weihnachtsleckereien“ oder „Nachhaltig und vegan – gewusst wie“ auf ihre Kosten.

In unserem Herbst/Winter-Programm 2022/23 findet man auch alles rund ums Backen. Klassiker wie Brot, Wecken und Seelen aber auch Kurse für besondere Anlässe, wie zum Beispiel Fondant- Torten backen oder türkische Desserts.

Unter www.vhs-bodenseekreis.de kann das vhs-Programm angesehen und Veranstaltungen gebucht werden. Auskünfte und Beratung gibt es in der vhs-Zentrale im Landratsamt unter den Telefonnummern 07541 / 204 54 25, -5246, -5468 und -5431 sowie www.vhs-bodenseekreis.de.