Es gibt noch letzte freie Plätze für die Mariaberger Sommerkunstwoche

Seit am Montag vergangener Woche die Anmeldung für die Mariaberger Sommerkunstwoche, die vom 1. bis 5. August stattfindet, freigeschaltet wurden, liefen die Rechner beim diakonischen Träger Mariaberg aufgrund der großen Nachfrage heiß. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Für die 12. Ausgabe der „SoKuWo“ sind nur noch wenige Kursplätze verfügbar. Wer schnell ist, kann noch einen freien Platz in den folgenden Workshops ergattern: „Verkreuzen von Fäden“ (Weberei), Filzen, „Flechtwerke aus Weide“, Holzbildhauerei, „Feiner Silberschmuck“, „Wandern & Zeichnen“, „Die Kunst des Schmiedens“. Auch in den beiden Kursen für Kinder „Die Wilde Horde“ (10 bis 14 Jahre) und „Kunst für Kids“ (6 bis 10 Jahre) gibt es noch Plätze. Hinzu kommt die Möglichkeit, im Offenen Atelier die eigenen künstlerischen Fähigkeiten ganz flexibel auszuloten.

Es lohnt sich laut Presemitteilung: eine Woche voller Kunst, Geselligkeit und Musik lockt Kunstschaffende und Kunstbegeisterte in den „Stadtteil mit besonderem Charme“, der dieses Jahr unter dem Zeichen des Jubiläums 175 Jahre Mariaberg steht. Die renommierten Dozentinnen und Dozenten aus ganz Deutschland leiten die Teilnehmenden ihrer Workshops kompetent an, sodass das möglich wird, wofür die Sommerkunstwoche seit über einem Jahrzehnt steht: Kunst für Alle! Im Abendprogramm sorgen am Mittwoch das Duo Graceland mit ihrem „Tribute to Simon & Garfunkel“ für musikalische Magie und das gemeinsame Abendessen im Freien am Donnerstag wird mit Live Musik des altbekannten Bravo Swing Quartetts begleitet. In der Vernissage am Freitagnachmittag wird sich zeigen, welche kreative Vielfalt sich im Jubiläumsjahr 2022 in Mariaberg ausbreitet!