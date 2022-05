Es gibt noch freie Plätze für das Ferienlager Warapu

Auch in diesem Jahr begeistert das Ferienlager Warapu in den ersten beiden Wochen der Sommerferien Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren auf dem Sportgelände in Laupertshausen. Die Kinder werden hier zwei Wochen lang von einem motiviertem Team von fast 50 ausgebildeten ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut, heißt es ein einer Mitteilung. Das alles sei demnach nur möglich durch die Zusammenarbeit des Vereins Warapu mit dem Sportverein Laupertshausen und die Unterstützung der Gemeinde Maselheim.

Das Warapu („WAldRandActionPUr“) bietet den Kindern die Möglichkeit, die ersten beiden Wochen ihrer Sommerferien vom 1. bis 12. August abwechslungsreich, aktiv und naturnah zu erleben. Hierbei wird ein vielfältiges Programm angeboten beispielsweise mit Geländespiel, Nachtwanderung, Paddeltouren, Freibadtag und Ausflügen in die nähere Umgebung.

Die Kinder werden montags bis freitags von 8.15 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.15 bis 14 Uhr betreut. Durch Frühstück, Mittagessen, Kinderkaffee und Abendessen sind die Kinder bestens für eine abenteuerreiche Zeit gestärkt. Um die Kinder sicher ins Warapu zu bringen, stehen vier Buslinien zur Verfügung.