Es gibt Kinder, die bekommen keine Geschenke

„Acht Menschen wohnen in einer so kleinen Hütte!“ Fassungslos sind die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Bergatreute, als sie die Fotos sehen. Julian Kirschner berichtet über seine Fahrten in die Ukraine und nach Rumänien.

Dort gibt es Kinder, die bekommen keine Geschenke zu Weihnachten. Die Straßen sind oft nicht gut. Es gibt Hütten mit nur einem Raum, in dem ganze Familien wohnen und manchmal gibt es auch nicht genug zu essen. Die Kinder haben keinen Stuhl und keinen Tisch zu Hause, um ihre Hausaufgaben zu machen. Und auch keine Malstifte und kein Papier.

Julian Kirschner, Deutsche Humanitäre Hilfe Nagold, und Manfred Knecht, Unternehmer aus Bergatreute, erzählen von ihren Erfahrungen. Die Kinder haben viele Fragen. „Warum haben die Menschen nicht genug zu essen?“ Oder auch: „Was passiert, wenn jemand krank wird?“ „Haben die sich die Hütte selbst gebaut?“ und „Wie sollen da acht Leute reinpassen? Das geht ja nie im Leben!“ Für Julian Kirschner und Manfred Knecht ist es nicht einfach, die Fragen zu beantworten. „Kann man denn da gar nichts machen“, fragt eines der Mädchen?

Doch, man kann, auch wenn man nicht das ganze komplexe Problem lösen kann. Julian Kirschner ist mit seinen Hilfstransporten alle zwei Wochen in Uschgorod, das liegt im Westen der Ukraine. Dorthin bringt er seit Kriegsbeginn vor allem Nahrungsmittel. Doch für Weihnachten ist etwas anderes geplant. „Seit Jahren bringen wir vielen Kindern in Rumänien und der Ukraine Weihnachtspakete, damit jedes Kind ein Geschenk bekommt“, erzählt Kirschner. Die Aktion nennt sich „Strahlende Augen“ und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Pfadfinderschaft Royal Rangers.

„Diese Weihnachtspakete haben alle ungefähr den gleichen Inhalt, denn die Kinder vergleichen natürlich auch. Und wir bringen nicht nur Pakete. Die Pfadfinder bereiten Spiele vor. Dann verbringen wir mit den Kindern und ihren Familien einen Nachmittag oder Abend, es wird gemeinsam gesungen, die Weihnachtsgeschichte erzählt und gegessen. Das ist für alle ein großartiges Erlebnis, auch für die jungen Leute, die mithelfen.“

Unterstützt wird die Aktion dieses Jahr tatkräftig von den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Bergatreute.