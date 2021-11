„Es gibt große Existenz-Ängste“ im Kißlegger Handel

Einige Geschäftsleute gaben auf, andere plagen Existenzängste: Die Pandemie hinterlässt auch in der Kißlegger Geschäftswelt ihre Spuren – zumal es auch Frust wegen der Überbrückungshilfen gibt. Marcel Mangold, Vorsitzender des Verkehrs- und Gewerbevereins (VGV) Kißlegg berichtet im Gespräch mit Ingrid Kraft-Bounin ferner, welchen großen Wunsch er gerade in der jetzt beginnenden Vorweihnachtszeit an die Kundschaft hat.

Herr Mangold, welche Auswirkungen hat Corona und der bisherige Verlauf der Pandemie hier auf das Gewerbe in Kißlegg.

Generell wie in jeder Stadt oder wie in jedem Dorf hat’s auch hier in Kißlegg einige massiv wirtschaftlich getroffen. Nahezu jeder Gewerbetreibende hatte deutliche Einbußen oder gar schmerzhafte Verluste. Und das Problem bis heute ist, dass die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung zum Teil nicht einheitlich sind oder auch nicht richtig nachvollziehbar. Weder für die Einzelhändler noch für Kunden und Gäste. Insgesamt gibt es große Existenz-Ängste und gleichzeitig nicht selten auch Unverständnis für die einzelnen Maßnahmen.

Wie gehen die Betriebe mit der Situation um?

Sie versuchen, das Beste draus zu machen. Schön ist, dass wir innerhalb von Kißlegg uns gegenseitig unterstützen, Mut zusprechen und uns austauschen. Alle versuchen, irgendwie durchzukommen. Viele haben zum Beispiel mit Terminvergabe, Abhol- und Lieferservice reagiert, um nicht zu viele Kunden zu verlieren. Dennoch gingen die letzten Monate die Umsätze teilweise massiv zurück. Aber es war in den letzten anderthalb Jahre wirklich schön zu sehen, dass alle zusammenhalten.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie als Gewerbetreibende um mit dieser Pandemie halbwegs klar zu kommen?

Generell sollte jeder zunächst den eigenen Schutz und den von Kunden, Mitarbeitern und Partnern sorgen. Das heißt, die Hygieneregeln müssen umgesetzt werden. Und wir müssen gemeinsam überlegen, welche Lösungen wir hier vor Ort finden können. Und nach wie vor rate ich jedem, sich um Überbrückungshilfen vom Bund zu kümmern. Allerdings lohnt sich das leider nicht in jedem Fall, denn nach dem ersten Antrag braucht man in jedem Fall einen Steuerberater. Und der kostet dann manchmal mehr als die Zuschüsse bringen.

Also helfen die Überbrückungshilfen der Bundesregierung nur bedingt?

Die Überbrückungshilfen sind zum Teil extrem verspätet oder gar nicht angekommen. Vielfach war es auch so, dass der erste Teil kam und alles darüber hinaus war mit enormem Aufwand verbunden. Da kam man ohne Steuerberater kaum klar. Ich weiß auch, dass bis heute noch nicht alle das beantragte Geld bekommen haben. Helfen also die Gelder? Ich sag mal Jein.

Mussten in der Pandemie Betriebe schließen?

Ja, wir haben einige Einzelhändler verloren. Das sind allerdings überwiegend Betriebe, die es schon lange gab und bei denen die Pandemie-Situation den Gedanken zur Schließung beschleunigt hat. Zum Beispiel das Schuhhaus Frey ist so ein Fall.

Wie sollte es Ihrer Meinung nach weiter gehen?

Da habe ich vor allem einen Appell an die Kunden. Gerade in der Vorweihnachtszeit sollten sie ihre Händler und Gastronomen vor Ort nicht vergessen und dort ihre Geschenke und ihre Gutscheine kaufen. Das wäre ein Riesenappell von mir, damit wir nicht noch mehr Betriebe verlieren. Schließlich wollen ja auch alle nach dieser ganzen Zeit immer noch eine große Auswahl vor Ort vorfinden. Und wir hoffen, dass es nicht wieder einen harten Lockdown gibt, sondern dass wir mit den G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) klarkommen.