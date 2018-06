Friedrichshafen - Der Ärger der Menschen in Blankenried und Krehenberg ist nachvollziehbar. Während auf der Friedrichstraße, auf der ohnehin nicht schneller als 30 km/h gefahren werden kann, auch noch ein Blitzer aufgestellt wird, passiert an der Unfallkreuzung gar nichts. Zwar werden da Äpfel und Birnen verglichen, weil das eine in Verantwortung der Stadt, das andere in der des Regierungspräsidiums als Straßenbaulastträger liegt, und die Stadt eben schneller in der Entscheidungsfindung zu sein scheint. Trotzdem wird es Zeit, dass an der Kreuzung in Blankenried etwas geschieht, es geht um Sicherheit. Den Unfallopfern ist es egal, wer zuständig ist.