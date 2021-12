Es fehlt die große Steuerreform

Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die schon Ende November sämtliche Weihnachtsgeschenke beisammen haben, liebevoll ausgesucht und originell verpackt natürlich. Alle anderen hetzen kurz vor knapp durch Internet und Geschäfte. Genauso soll es in diesem land auch Menschen geben, die ihre Steuererklärung Jahr um Jahr nicht nur pünktlich einreichen, sondern sich sogar gerne mit dem Finanzkram beschäftigen. Alle anderen … nun ja. Sie sehen all die Formulare und gesammelten Belege bestenfalls als notwendiges Übel an.

Für diesen Teil der Menschheit dürfte es eine gute Nachricht sein, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt Ernst machen will mit der Vereinfachung von Steuererklärungen. Das Ganze hat allerdings nicht nur mit Bequemlichkeit zu tun, sondern berührt das gerade in diesen Tagen vielfach strapazierte Verhältnis zwischen Bürgern und Staat.

Die Steuererklärung wird – wie das Steuerzahlen insgesamt – von vielen Menschen oft nicht nur als lästig, sondern als geradezu ärgerlich empfunden. Nun muss man nicht unbedingt überbordende Freude dabei empfinden, einen nicht unbeträchtlichen Teil seines sauer verdienten Gelds an den Staat abzugeben. Dass dieser Empfänger aber kein feindliches Wesen ist, sondern letztlich auch für einen selbst sorgt, sollte nicht ganz aus dem Blick geraten.

Wo allerdings die Verfahren kompliziert und unverständlich sind, wächst generell das Misstrauen. Und das ungute Gefühl, am Ende dann doch zu viel zu zahlen. Es dem Bürger so einfach wie möglich zu machen, liegt daher im ureigenen Interesse des Staates. Es ist somit gewiss kein Fehler, wenn die Abwicklung des alljährlichen Ausfüllens erleichtert wird.

Worüber aber Christian Lindners ambitionierte Pläne für vorab ausgefüllte Formulare und digitale Verfahren nicht hinwegtäuschen können, ist, dass der entscheidende Schritt Richtung mehr Steuergerechtigkeit weiterhin fehlt: eine echte Einkommensteuerreform nämlich. Es gibt somit noch genug zu tun für den neuen Finanzminister.