Erstmals Zumba-Party in Ailingen

Ailingen (sz) - Zumba kombiniert den Spaß an Tanzen und guter Musik mit Aerobic und Fitness-Übungen. Drei Stunden lang können Anfänger und Fortgeschrittene am Samstag, 10. September, ab 19 Uhr in der Rotachhalle Ailingen tanzen und „dabei fast ohne dass man es merkt, Kalorien verbrennen“, so Instruktorin Caspari in einer Pressemitteilung.

Nicht nur sie selbst, auch fünf andere Zumba-Instruktoren aus der Region werden in Ailingen Programm machen. Doch keine Sorge – niemand muss die drei Stunden durchgehend schwitzen. Kleinere Pausen sind eingeplant, und „es wird Tische und Stühle geben – jeder kann sich, wann er möchte, hinsetzen und ausruhen“, sagt Caspari.

Sie hat bereits mehrere Zumba-Partys in der Region ausgerichtet, dies ist die erste in Ailingen. Seit 2019 bietet Caspari einen wöchentlichen Zumba-Kurs in Kooperation mit dem Verein Taekwondo Ailingen an.

Das Gefühl bei einer Zumba-Party zu tanzen, unterscheide sich aber deutlich von der regulären Stunde, sagt sie. „Es ist eine ganz andere Stimmung. Durch die Partylichter und die vielen Leute macht es noch mehr Spaß. Am Ende ist man richtig fertig, aber auch richtig glücklich. Bis jetzt ist jeder mit einem Grinsen aus der Halle gelaufen“, sagt Verena Caspari.

Getanzt wird in Sportbekleidung und Turnschuhen, Getränke und Snacks können die Tänzerinnen und Tänzer vor Ort kaufen. Parkplätze sind vorhanden.Tickets gibt es im Autohaus Waltner in Oberteuringen-Hefigkofen, bei den Instruktoren (Fabienne Dobler, Thelma Roggenbuck, Vicky Ochs, Natalie del Pezo und Petra Marschall) oder per E-Mail an verenacaspari@web.de.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.