Erstmals seit Herbst 2019 wieder gemeinsames Spiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Riesenandrang herrschte am Samstag, 7. Mai am Reutener Durlesbach beim großen Spieltag der Bambini und F-Junioren. Rund 170 Nachwuchskicker hatten bei toller Stimmung vor vielen Zuschauern großen Spaß und genossen das erste große Fußball-Event seit Herbst 2019 sichtlich.

Gastgeber SV Reute hatte mit all seiner Turniererfahrung akribisch alles für den Spieltag vorbereitet. Vom Plan her war es bereits der zweite Spieltag der Frühjahrsrunde, allerdings musste der erste Spieltag aufgrund starken Regens abgesagt werden und somit war die Vorfreude des Fußballnachwuchses nun umso größer. Wettermäßig hatten die Kleinsten dieses Mal Glück – es herrschte bestes Fußballwetter und der Spieltag wurde von Regen verschont. Schon kurz nach 9 Uhr füllten sich die Parkplätze rund um das Reutener Sportgelände und schnell bildeten sich auf der Landstraße Rückstaus aufgrund des großen Andrangs.

Erstmals seit September 2019 fand der Spieltag wieder gemeinsam für Bambini und F-Junioren statt. Es traten jeweils sieben Mannschaften in jeder Staffel an, der Spieltag wurde sowohl bei den Bambini als auch bei den F-Junioren für zwei Staffeln ausgetragen. Somit waren insgesamt 28 Mannschaften am Start und fast 500 Personen auf dem Sportplatz – endlich war mal wieder so richtig was los. Auch von vielen Anwohnern rund um das Sportgelände wurde der „Festtag” für den Fußballnachwuchs positiv registriert.

Für die Verpflegung wurde in der neuen Verkaufshütte des SV Reute bestens gesorgt. Es gab für die jungen Kicker sowie die zahlreichen Gäste neben allerlei Getränken zur Stärkung Leberkäswecken, Pommes, Butterbrezeln, Käsewecken und als leckeren Dauerrenner natürlich auch wieder Waffeln.

Teilnehmende Mannschaften beim Spieltag am Reutener Durlesbach: Bambini: SV Reute (3 Teams), SV Haisterkirch (3), FV Bad Waldsee (2), SC Michelwinnaden (2), SG Aulendorf (2) und SV Bergatreute (2).

F-Junioren: SV Reute (2), FV Bad Waldsee (2), SV Haisterkirch (2), SV Ankenreute (4), SV Bergatreute (2) und SV Wolfegg (2).

Der SV Reute bedankt sich bei allen Helfer*innen rund um den Spieltag, ohne die so ein Fußball-Event für die Nachwuchskicker nicht möglich wäre.