Erstmals eine weibliche Doppelspitze

Lindau/Friedrichshafen - Erstmals in seiner 87-jährigen Geschichte startet der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau mit einer weiblichen Doppelspitze in das neue rotarische Jahr, welches traditionsgemäß im Juli eingeläutet wird. Der neue Past-Präsident Oliver Groten übergab im Rahmen der Ämterübergabe den Staffelstab der Club-Präsidentschaft an Sabine Schuler-Seckinger, welche fortan für ein Jahr den Club zusammen mit ihrer Vize-Präsidentin Jaqueline Egger-Buck leiten wird.

Die Ämterübergabe 2021 war in vielerlei Hinsicht eine besondere Veranstaltung. Nach einem Jahr voller coronabedingter Online- und Hybrid-Meetings ohne persönlichen Kontakt, konnte die Übergabe des Präsidentenamtes im Juli endlich wieder in Präsenz stattfinden. In einer bewegenden Ansprache ließ der scheidende Präsident Oliver Groten das vergangene rotarische Jahr Revue passieren. Trotz zahlreicher Einschränkungen und Hindernisse, die sich durch Corona ergeben hatten, war es dem Club gelungen, ein anspruchsvolles Jahresprogramm auf die Beine zu stellen. Ob es nun das in professioneller Online-Produktion auf die Beine gestellte „Hersberg Treffen“ zum Thema „Mobilität von Morgen“ mit den Wirtschaftsgrößen Wolf Henning Scheider (CEO, ZF Friedrichshafen AG) und Andreas Schell (CEO, Rolls Royce Power Systems) oder der auf YouTube live gestreamte „Creative Music Award“ mit weit über 1.000 Klicks war, Oliver Groten und der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau fanden Mittel und Wege, um auch unter Pandemiebedingungen die geplanten Jahreshighlights umsetzen zu können.

Unter viel Applaus übergab er schließlich den Staffelstab an Sabine Schuler-Seckinger, welche als erste weibliche Präsidentin einen besonderen Meilenstein in der Clubgeschichte markieren wird. Unter dem Motto „Freundschaft wieder live erleben“ hofft sie auf ein Präsidentschaftsjahr mit wieder mehr Präsenztreffen und persönlichen Begegnungen. Diese wird sie gemeinsam mit ihrer Vize-Präsidentin Jaqueline Egger-Buck gestalten. Ein besonderes Augenmerk möchte sie dabei auf die Außenwirkung und den Bekanntheitsgrad des Clubs legen. Neben der Präsidentschaftsübergabe gab es mit der Ehrung des langjährigen und verdienten Club-Mitglieds Wolfgang Eitelbuß als „Paul Harris Fellow“ noch ein weiteres Highlight. Mit diesem Ehrenpreis werden seit 1957 ausgewählte Rotarier für ihr besonderes Engagement im Club und darüber hinaus gewürdigt. Wolfgang Eitelbuß durfte den Preis bereits zum zweiten Mal in Empfang nehmen.