Erstkommunionsvorbereitung 2022 beginnt mit Elternabend

Immenstaad (sz) - Im Herbst 2021 wird in der Seelsorgeeinheit Meersburg die Vorbereitung auf die Erstkommunion, die dann im Frühjahr 2022 stattfinden wird, beginnen. Es werden laut Pressemitteilung des katholischen Pfarramts Immenstaad alle katholischen Kinder aus den Pfarreien Immenstaad, Kippenhausen, Meersburg und Seefelden (Uhldingen-Mühlhofen), die in der 3. Klasse sind oder das entsprechende Alter haben, eingeladen. In Hagnau findet die Erstkommunion 2022 für die Kinder der 3. und 4. Klasse statt. Wie der Vorbereitungsweg zur EK 2022 aussehen wird, wird den Erstkommunionseltern an einem Informationselternabend vorgestellt am Dienstag, 5. Oktober, in Uhldingen-Mühlhofen in der Kirche St. Martin, Seefelden sowie am Mittwoch, 6. Oktober, in Meersburg in der Kirche Mariä Heimsuchung, Meersburg (dieser Termin gilt auch für Hagnau) und am Donnerstag, 7. Oktober, in Immenstaad/Kippenhausen, Kirche St. Jodokus, Immenstaad. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr