Erstkommunion in Heudorf

Mit großer Freude feierten die beiden Mädchen am 30. April ihre Erstkommunion. Wie Jesus zu Zachäus sagte: „Heute noch muss ich in deinem Haus zu Gast sein.“ So kam Jesus im Heiligen Brot zu den Kindern. In diesem besonderen Zeichen machte sich Jesus den Kindern selbst zum Geschenk. Auf diesen großen Tag wurden die Mädchen von Eltern und Gemeindereferentin Andrea Hoffmann vorbereitet. Pfarrer Dr. Leonard Oshiokhamele Anetekhai feierte mit den Kindern und deren Familien den Erstkommuniongottesdienst. Zur Dankandacht lud Pfarrer Michael Stork ein. Foto: privat