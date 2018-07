Erstklässler unterwegs: Besonders vorsichtig fahren

In Ortschaften müssen Autofahrer in den kommenden Wochen noch vorausschauender unterwegs sein als sonst. Nach und nach enden in den Bundesländern die Sommerferien, so dass wieder Millionen Schüler unterwegs sind - viele von ihnen als Schulanfänger.

Besondere Vorsicht ist laut dem TÜV Nord in Hannover rund um Schulen und Haltestellen geboten. Außerdem müssen Autofahrer im Hinterkopf haben, dass Kinder wegen ihrer deutlich geringeren Körpergröße einen anderen Sichtwinkel auf den Straßenverkehr haben als Erwachsene. Hindernisse und Gefahren erkennen sie oft gar nicht oder nur verspätet.

Eltern von Erstklässlern rät der TÜV, gemeinsam mit ihren Kindern den jeweils ungefährlichsten Weg zur Schule herausfinden. Den sollten sie so lange gemeinsam laufen, bis die ABC-Schützen alle gefährlichen Stellen kennen. Geübt wird dabei am besten auch das richtige Verhalten an der Ampel und beim Überqueren der Straße.

Damit Autofahrer die jungen Fußgänger früh genug sehen, sollten diese mit reflektierendem Schulranzen und heller Kleidung losgeschickt werden. Mit dem Rad zur Schule fahren lassen sollten Eltern ihre Kinder erst nach der Radfahrausbildung - und dann nur mit perfekt sitzendem Helm.