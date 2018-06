Erstes Urteil in Bordell-Prozessen verschoben

Schweinfurt (dpa/lby) - Die Verkündung des ersten Urteils in den Prozessen um Gewalt in einem Schweinfurter Bordell ist verschoben worden. Es geht um das abgetrennte Verfahren eines Aufpassers, dem nur noch eine Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung droht. Der Vorwurf des versuchten schweren Menschenhandels gegen ihn war fallen gelassen worden. Ursprünglich sollte das Urteil bereits am Mittwoch verkündet werden.

Die Beweisaufnahme müsse am Donnerstag noch einmal aufgenommen werden um eine offene Frage zu klären, sagte Gerichtspräsident Reinhard Pfingstl. Dann solle erneut plädiert und voraussichtlich am gleichen Tag das Urteil verkündet werden.

Der Betreiber des Bordells soll Frauen mit Gewalt und Drohungen zur Prostitution gezwungen haben. Der Prozess gegen ihn und einen weiteren mutmaßlichen Komplizen wegen Menschenhandels steckt noch in der Beweisaufnahme. Der Hauptangeklagte hatte Schläge und Strafzahlungen eingeräumt und setzte am Mittwoch seine Aussage fort.

