Erstes Testspiel für FC Gutmadingen

Zum Auftakt mehrerer Testspiele tritt der Fußball-Landesligist FC Gutmadingen am Samstag, 1. Februar, beim SV Waldmössingen an. Die Begegnung gegen den württembergischen Kreisliga-A-Vertreter wird um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Sulgen ausgetragen.

FC-Trainer Steffen Breinlinger sieht diese Partie als erste Standortbestimmung an. Nach einer guten ersten Trainingswoche kann er aus seinem über 20-köpfigen Kader aus dem Vollen schöpfen. Taktische Flexibilität ist für die insgesamt sechs Vorbereitungsspiele einer der Schwerpunkte.