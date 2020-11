Erstes Online-Jugend-Barcamp im Landkreis

Mitmachen, mitreden, mitgestalten: Unter diesem Motto findet im Bodenseekreis das erste Online-Jugend-Barcamp am Donnerstag, 26. November, um 17 Uhr statt. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 27 Jahren sind gefragt, sich Gedanken zu machen, wie sie im Bodenseekreis aktiv werden wollen, können oder es schon sind. Darüber informiert das Landratsamt in einer Mitteilung.

Das Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, das aus dem Amerikanischen kommt und sich dadurch auszeichnet, dass die Teilnehmer gleichzeitig auch die Akteure sind. Die Programminhalte werden von ihnen zu Beginn der Veranstaltung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf ausgestaltet. Es dient dem Austausch und der Diskussion auf Augenhöhe.

Hier im Bodenseekreis ist das Jugend-Barcamp ein Auftakt, um jungen Menschen ein Beteiligungsformat zu ermöglichen. Im Bodenseekreis möchte die Kampagne „Demokratie Leben!“ mit einem neuen Onlineprojekt im Jugendbereich an den Start gehen. Jugendbeteiligung im Bodenseekreis zu verstetigen und zu etablieren, ist ein langfristiges Ziel. Den Akteuren von „Demokratie Leben!“ ist es laut Mitteilung wichtig, in der jetzigen gesellschaftlichen Umbruchszeit eine Plattform anzubieten, auf der Jugendliche sich über ihre Ängste, Vorhaben und Wünsche austauschen können.

In der ersten Sitzung ist das Leitthema: Was gibt es bereits im Bodenseekreis? Welche Möglichkeiten können von Jugendlichen bereits genutzt werden? Wie kann die Partizipation in Zukunft weitergehen? Miriam Macak vom Landratsamt stellt die Chancen über den Jugendfond dar. Der Jugendfond stellt jährlich finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese werden über das Bundesministerium von Familie, Jugend und Sport für regionale Projekte bereitgestellt. Darüber hinaus wird sich Kreisjugendreferent Paul Fischer den Jugendlichen vorstellen. Er möchte den Interessierten seine Arbeit darlegen und erklären, welche Aufgaben er innehat.

Gestartet wird zunächst in einem virtuellen Seminarraum, in dem über die Regeln für die zweistündige Zusammenarbeit informiert wird. Die Jugendlichen haben weiterhin die Möglichkeit, sich zu den Themen Umwelt, Jugendbeteiligung, Gesundheit und Mobiliät zu äußern. Wie anschließend die inhaltliche Arbeit des Barcamps aussieht, liegt an den jugendlichen Akteuren selbst. Ein Barcamp lebt immer von dem Engagement der Beteiligten.

Das Projekt „Demokratie Leben!“ des Bodenseekreises wird für den Bereich der Jugendlichen von „BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung“ umgesetzt. Finanziert wird das Projekt durch das Landratsamt Bodenseekreis und dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Sport.