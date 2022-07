Erster Stoff- und Wollmarkt

Kürnbach (sz) - Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt für Sonntag, 10. Juli, von 10 bis 18 Uhr zum ersten Stoff- und Wollmarkt ein. Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Markt Naturstoffe und Wollprodukte entdecken. Vorführungen sowie Vorträge und Mini-Workshops rund um traditionelle Handarbeit werden ebenfalls angeboten.

Beim ersten Stoff- und Wollmarkt im Museumsdorf Kürnbach präsentieren eine Vielzahl von Marktanbietern ihre Ware. Von Wolle und Filz über Spinnfasern bis hin zu verschiedensten Stoffen, Nähzubehör und Schnittmustern finden Handarbeitsbegeisterte auf dem Markt Produkte aus der Region.

Bettina Kràl demonstriert, wie man in einem Kessel über offenen Farben nur mit natürlichen Mitteln Naturprodukte färbt. Die Klöpplerinnen präsentieren am Stoff- und Wollmarkt ihr Handwerk, und Weberin Hildegard Igel zeigt am historischen Webstuhl im Kürnbachhaus, welcher Aufwand für ein Stück Stoff nötig ist. Daneben zeigen Spinnerinnen, Silberschmiedin, Haarnetzmacherin und weitere mehr ihr Handwerk. Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Stoff- und Wollmarkt außerdem die Hohlspitztechnik oder das Sticken mit der Maschine entdecken, wohingegen die Mettenberger Flachsbauern den Verarbeitungsweg von der Pflanze zur versponnenen Flachsfaser zeigen.

Die Mettenberger Flachsbauern nehmen die Besucherinnen und Besucher bei ihren Führungen um 11, 13 und 15 Uhr außerdem mit zum museumseigenen Flachsfeld. Im Tanzhaus spricht Sibylle Reister-Barz in ihrem Vortrag um 11 Uhr über ökologische Aspekte bei der Textilherstellung und die Zukunft der Nachhaltigkeit bei der Stoffherstellung. In einer Sonderführung ebenfalls um 11 Uhr können Interessierte die Kürnbacher Trachtenausstellung mit ihren bFesttagstrachten erkunden.

Beim Stoff- und Wollmarkt können die Besucherinnen und Besucher auch selbst Hand anlegen: In kurzen Workshops zeigt Sabrina Reich die Kunst des Bandwebens und Gabriela Martini demonstriert in ihrer Wollwerkstatt, wie man mit einer Handspindel Wolle spinnt. Und auch die Occhi-Freunde Oberschwaben laden die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die kleinen Gäste können sich am Filzen versuchen oder gemeinsam mit dem Kürnbacher Förderverein basteln. Außerdem freut sich der Schwäbische Eisenbahnverein auf Fahrgäste. Museumsbäcker Dietmar Neltner holt Backwaren aus dem Ofen des historischen Backhäusles.