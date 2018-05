Erster Spatenstich für Naturkindergarten

AALEN-UNTERKOCHEN (ehü) – Mit dem Sonnenschein um die Wette gestrahlt haben am Dienstag in Unterkochen die Kindergartenkinder, die Erzieherinnen, Pfarrer Metzger und die Verantwortlichen der Stadtverwaltung. Der Grund: Für den evangelischen Naturkindergarten „Die Schatzsucher“ beim Spielplatz Heulenberg ist der erste Spatenstich vorgenommen worden. Bereits im Herbst werden hier 20 Kinder in freier Natur spielen können.

Die freudestrahlenden Jungen und Mädchen sangen zum Auftakt der kleinen Feier „Wer will fleißige Handwerker sehn“. Nach Mitteilung von Architekt Alexander Kolb werden hier in nächster Zeit viele Handwerker nicht nur zu sehen sein, sondern auch kräftig zur Tat schreiten. Schon im Juli sollen drei Holzboxen aufgestellt werden. Diese dienen den Kindern als Schutzhütten, falls das Wetter einmal ein Spielen im Freien nicht zulässt. Der Zeitplan sieht vor, den Naturkindergarten im September 2018 zu eröffnen.

Vierte Einrichtung seiner Art

„Ihr werdet hier viele tolle Sachen finden und erstaunt sein mit was man alles spielen kann“ sagte Pfarrer Metzger zu den Kindern. Der Stadtverwaltung Aalen dankte er für die gute Zusammenarbeit. Oberbürgermeister Thilo Rentschler verwies, darauf, dass Unterkochen derzeit einen „wunderbaren Lauf“ habe. Im Einzelnen nannte er die Erschließung des Wohngebiets „Hungerbühl“, das geplante Seniorenzentrum, die neuen Plätze in der Kindergartenstätte Maria Fatima und jetzt den Naturkindergarten. Dies sei die vierte Einrichtung dieser Art im Stadtgebiet. Man brauche ein differenziertes Angebot an Kindergartenplätzen und habe mit der evangelischen Kirchengemeinde Unterkochen einen Partner gefunden, der bereit sei, neue Wege zu gehen.

Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik fand es „einfach wunderschön“, dass es schon bald einen Naturkindergarten in Unterkochen gebe. Die Kinder könnten an diesem Ort vieles ausprobieren und auch den Heulenberg erkunden. Zum Abschluss sangen die Kleinen „Sei ein Baum, der die Wurzeln in die Erde steckt und seine mächtige Krone weit zum Himmel reckt.“