Erster Sieg in Klasse S für Natalie Steinhauser

Schwendi (sz) - Vier Tage Reitsport bis zur höchsten Klasse hat der RFV Schwendi geboten. Namhafte Dressur- und Springreiter aus ganz Baden-Württemberg waren im Schochengraben am Start. Der Veranstalter verzeichnete viel positive Resonanz.

Die Dressurreiter eröffneten am ersten Tag mit einer M*-Prüfung. Wegen der hohen Starterzahlen insgesamt wurde in den meisten Prüfungen in zwei Abteilungen geritten. Michael Bühl (RC Badhof Bad Boll) mit Dark Dancer hieß der Sieger in der ersten Abteilung, Vanessa Pritz (RG Kleinkuch) auf Quentin gewann in der zweiten Abteilung. Die Dressurprüfung Klasse S war auch die Qualifikation für die spätere Kür: Joachim Giersch (RV Sulmingen) gewann auf FBW Lady Darcy die erste Abteilung und verbuchte seinen fünften Sieg in der schweren Klasse in diesem Jahr. In der zweiten Abteilung hatte ein Pony die Nase vorne: Steendicks Derrick überzeugte unter Reiterin Ann-Cathrin Rieg. Jessica Pecha vom gastgebenden Verein sicherte sich auf Rosenduft Platz sieben beim ersten gemeinsamen Start in dieser Klasse.

Am zweiten Tag stand erst eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense an, die Sarah Suttner (RSZ Illertissen) auf Fleetwood Mac gewann. In der M*-Dressurprüfung Trense ging der Sieg erneut an Michael Bühl und Dark Dancer, die auch in der Dresurprüfung Klasse M** die Nase vorn hatten. Die zweite Abteilung gewann Helena Jöst (RSG Umlachtal) auf Uganda knapp vor Jessica Pecha (RFV Schwendi) mit Rosenduft.

Am Abend wurde es stimmungsvoll: Bei hausgemachter Pizza und Cocktails wurde den Zuschauern mit der Dressurprüfung Klasse S Kür ein tolles Programm geboten. Aufgaben wurden zu Musik gezeigt, die jeder Reiter für sich zusammengestellt hatte. Bewertet werden die Ausführung und das Zusammenspiel mit der Musik. Marcel Wolf und Fabiano vom RFV Bad Waldsee sicherten sich den Sieg.

Der erste Sieg am dritten Tag blieb in Schwendi: „Florano“ gewann unter Jasmin Botzenhart die Dressurprüfung Klasse A. In der Dressurpferdeprüfung Klasse L siegte „For Westfalia“, vorgestellt von Linda Knoll (RFV Ostrach). In Windeseile wurde das Dressurviereck abgebaut und durch Sprünge ersetzt, und so starteten zur Mittagszeit die ersten Springreiter. „FBW Damiro“, geritten von Maximiliane Fimpel (RFV Kißlegg), hieß der Sieger der Springpferdeprüfung Klasse A*. Einen Doppelsieg landete in der L-Springprüfung Leonie Assmann (RFV Bad Wörishofen) auf Kornets Vico und Drift. In der Springprüfung Klasse M* gewann Lea-Sophia Gut auf Cooper vom RV Sulmingen. Abschließend hatten zwei Männer die Nase vorn: Sieger in der Springprüfung Klasse M** wurde Daniel Gantner (RV Diederstetten) auf Cayton, das S*-Punktespringen gewann Edwin Schmuck auf Contagobet vom RFZV Babenhausen.

Am Schlusstag gab es Jungpferdeprüfungen: Los ging es mit der Springpferdeprüfung Klasse A**, die „Digeno Dinken“ unter Lea Rodi vom RFV Reinstetten gewann. „Quanda“ mit Edwin Schmuck war Siegerin der L-Springpferdeprüfung, „Gin Mare“ mit Samanta Laak (RSG Öpfingen) im Sattel gewann die M*-Springpferdeprüfung. Auch der Sieg in der Punktespringprüfung Klasse L ging nach Öpfingen: Maxime Füße gewann mit „Kate“. In der M*Springprüfung holte Lea-Sophia Gut auf Cooper den Sieg. In der Springprüfung Klasse S*, dem Großen Preis von Schwendi, wurde des verstorbenen Bruno Schlager gedacht, der als Gönner des Vereines bekannt ist. Noch einmal gab es Sport auf höchstem Niveau: Nachdem fünf Teilnehmer das Stechen erreicht hatten, lag am Ende eine Amazone vorn: Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) holte auf Che Guevara ihren ersten S-Sieg.