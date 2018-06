Erster Rauswurf: Corinna Drews muss Dschungelcamp verlassen

Coolangatta (dpa) - Die Dschungelcamp-Zuschauer haben Schauspielerin Corinna Drews als ersten Kandidaten aus der RTL-Show geschmissen. Drews bekam die wenigsten Stimmen bei der Telefonabstimmung und sagte nach der Verkündung kurz und knapp: „Super.“ Mit ihrer achten Dschungelprüfung in Folge knackte Model Larissa Marolt den Rekord. An einem Kran hängend sollte sie einen Metallring an Kupferrohren entlang führen, ohne diese zu berühren. Allerdings gab Moderator Mola Adebisi, der den Kran steuerte, frühzeitig auf. Sprich: keine Sterne, also kein zusätzliches Essen für die Camper.