Erster Gottesdienst zum Tunauer Advent

Gut gefüllt ist am Freitagabend die St. Josefskapelle gewesen. Das adventsfeierliche Gottesdienstprogramm zeigte sich umfassend ausgestaltet, in dem von Messner Karl Gams rechtzeitig geheizten und geschmückten Kirchlein. Gesungen wurden Adventslieder wie „Tochter Zion“ oder „Maria durch den Dornwald ging“ und andere.

Eine Lesung aus Jesaja 9, Vers eins bis sechs 6 samt Gedanken kam von Max Hiemer, der auch das Rosenkranzgebet anleitete. Organistin zu den Liedern, einschließlich Einmarsch und Nachspiel, war Maria Letzkus.

Für Liturgisches, Einführendes und Verabschiedendes, Segen und Gebete stand Reinhard Schick, Obmann des Festausschusses, am Altar. Er erinnerte an den 360. Jahrestag der Weihe der St. Josefskapelle, die auf Graf Hugo von Montfort zurückgeht und hielt eine Meditation zum Liedtext „Machmal schweigen wir und horchen, was im Herzen sich bewegt.“ Schick resümierte: „Gleichzeitig haben wir mit dieser Veranstaltung, mit dem erstmaligen Gottesdienst zum ‚Tunauer Advent’, wohl auch eine neue Tradition begründet.“

Mit Gottesdiensten, wie dem zum Advent, soll auch die Kapelle belebt und erhalten werden. Ein neu gestalteter Info-Prospekt der St. Josefsbruderschaft Tunau mit Informationen zur Glaubensgemeinschaft solle schließlich helfen, weitere überzeugte Christen als neue Josefsbrüder begrüßen zu können. Interessenten könnten sich ans Pfarramt Langenargen werden.

Brüderschaftler und Freunde trafen sich noch zum gemütlichem Ausklang des Adventsabends im Gohrener Bürgerstüble.