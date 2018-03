Erster Einsatz für Kaymer beim Ryder Cup in Medinah

Medinah/Illinois (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer kommt zu seinem ersten Einsatz beim 39. Ryder Cup im Medinah Country Club in den USA.

Der 27-jährige Düsseldorfer wird am Freitag in den Nachmittags-Vierern an der Seite des Engländers Justin Rose spielen. Das europäische Duo trifft beim Kontinentalvergleich auf die US-Paarung Dustin Johnson/Matt Kuchar. Team-Kapitän José Maria Olazabal hatte in den ersten vier Matches auf Kaymer verzichtet.

Leaderboard Ryder Cup