Erster Bopfinger Lesespaziergang begeistert Klein und Groß

Bopfingen (ij) - Bei sommerlichem Wetter wanderte das Team der Kleinen Schusterwerkstatt Bopfingen am Mittwoch, 17. August, mit Kindern im Alter zwischen drei bis acht Jahren für ihren ersten Lesespaziergang durch Bopfingen. Wie die Kleine Schusterwerkstatt berichtet, brachten dabei fünf Geschichten, die von Kerstin Pflanz und Christiane Köhn-Ladenburger erzählt wurden, die Kinder zum Lachen, Nachdenken und Mitreden. Auch erlebten dabei auch jene Orte, an denen die Geschichten gelesen wurden, nochmals ganz neu, heißt es weiter in der Mitteilung. So ist im Bopfinger Stadtbrunnen nun ein kleiner Wassermann zu Hause, der Lieblingsbaum von Bär Albert steht neben der Stadtkirche und in der Bibliothek ist der Löwe ein gern gesehener Helfer.