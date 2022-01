Erste „Stille in der Schlosskirche“ 2022 am 10. Januar

Auch im Jahr 2022 lädt die Martin-Luther-Gemeinde wieder regelmäßig ein zur „Stille in der Schlosskirche“. Dies ist laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde ein Angebot für alle, die in diesen bewegten Zeiten im Alltag einen Ort der Ruhe und der Orientierung suchen.

Im Zentrum der ersten Stille in der Schlosskirche im Jahr 2022 steht der Gedanke der Jahreslosung für das Jahr 2022 aus Johannes 6,37: „ Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Dieser besondere Goftesdienst lädt ein, sich JesusChristus anzuvertrauen und das Vertrauen in ihn als Lebenshaltung einzuüben.

Unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen in Zeiten von Corona (es wird gebeten, Schutzmasken mitbringen) gibt die Stille Zeit in der Schlosskirche den Besuchenden Gelegenheit, inne zuhalten und die Fragen des eigenen Lebens neu zu gewichten. Im miteinander Hören auf die Musik, im Beten und Schweigen werde erlebt, wie die Verbindung zu Gott trage und Menschen miteinander verbinde, heißt es in der Mitteilung weiter.

Folgende Termine sind 2022 angesetzt (immer montags um 19 Uhr in der Schlosskirche): 21.02., 21.03., 25.04., 23.05., 20.06., 18.07., 0108., 19.09., 24.10., 28.11., 12.12.;