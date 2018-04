Erste Schritte in Richtung Job

Liebenau (sz) - Die Stiftung Liebenau bietet, im Rahmen des von der Arkade Pauline 13 initiierten „ProJob!-Programms“, drei Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten, die Möglichkeit sich auf die Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in Deutschland einzustellen, wie die Stiftung in einem Bericht mitteilt.

Einer der Teilnehmer ist Mahmoud A. aus Syrien. Er zeigt stolz das Ergebnis seiner Arbeit: Mahmoud A. ist in der Abfüllung von Pferdefutter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) der Stiftung Liebenau beschäftigt. Zunächst wird die genaue Menge an Futter in einen Sack abgefüllt, dieser wird zugenäht und anschließend müssen die Säcke auf Paletten sicher gestapelt werden.

Zeit vor fester Beschäftigung nutzen

Mahmoud A. fühle sich sichtlich wohl, schließlich könne er sich jetzt als Teil der Gesellschaft begreifen, schreibt die Stiftung weiter. Seit zwei Jahren ist er nun schon in Deutschland und kann, dank des Projekts, die Zeit, in der er noch keine feste Beschäftigung hat, sinnvoll nützen.

Ziel von „ProJob!“ sei es, den Geflüchteten in einem Arbeitstraining praxisorientiert berufliche Perspektiven zu eröffnen. So würden sie den Arbeitsrhythmus und die Arbeitstugenden kennenlernen, was ihnen die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern soll. In das Unterstützungsangebot sei auch ein Intensiv-Sprachkurs integriert. Mahmoud A. kann sich jedoch auch ohne besondere deutsche Sprachkenntnisse in die Arbeitskette einfügen. Er ist begeisterungsfähig und offen für alles Neue.

Nach kurzer Zeit bereits Teil des Teams

Wenn mal etwas klemmt, springe er sofort ein und helfe jedem, wo er kann. So sei die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Menschen mit Handicap geprägt von Herzlichkeit und Normalität. Jeder kommuniziert auf seine Weise, die Verständigung klappt perfekt. Sein größter Wunsch sei, nach dem zweimonatigen Arbeitstraining, weiterhin in der Werkstatt bleiben zu können. Pünktlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft seien selbstverständlich geworden. Doris Kaiser, Leiterin des Arbeitsbereichs und Förder- und Betreuungsbereichs Liebenau, ziehe deswegen auch eine rundum positive Bilanz: „Er ist eine absolute Bereicherung für alle Beteiligten in der Werkstatt.“