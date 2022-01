Erste Inklusionstage 2022 finden im Mai statt

Die ersten Inklusionstage des Landkreis Ravensburg finden vom 5. bis 15. Mai statt. Im Rahmen der Aktionstage möchten das Landratsamt und die Initiative Inklusion in Oberschwaben (INIOS) die Auseinandersetzung mit Themen rund um die Inklusion und Vielfalt fördern sowie die Vielfalt der Menschen wertschätzen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. An diesen Tagen sind verschiedene inklusive Aktivitäten im gesamten Landkreis geplant.

Bisher angemeldet sind beispielsweise Vorträge von Experten in eigener Sache, Workshops zu verschiedenen Themenbereichen, Lesungen und Ausstellungen, Diskussionsrunden oder Kreativkurse. Sehr gerne nehmen die Initiatoren weitere Veranstaltungen auf, die inklusiv sind sowie während des Aktionszeitraumes im Landkreis Ravensburg stattfinden. Weitere Informationen zu den Inklusionstagen 2022 sind auf www.rv.de zu finden.