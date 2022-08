Erste Handwerker sind jetzt „Geprüfte Berufsspezialisten“ für „Smart Home“ und „Smart Living“

Fünf Handwerker haben ihre Prüfungen im neuen, innovativen Bildungsweg der Handwerkskammer Ulm abgeschlossen. Sie sind nun deutschlandweit die ersten Geprüften Berufsspezialisten (HWK Ulm) in Intelligenter Gebäudetechnik und Systemvernetzung.

Die Teilnehmer haben sich im Rahmen der ersten Fortbildungsstufe im Projekt Exzellenz Handwerk in den vergangenen Monaten handwerkliche Kompetenzen und vernetztes Wissen vertieft. Sie haben Einblicke in verschiedene Gewerke bekommen und sich in den Themen „Smart Home“ und „Smart Living“ weitergebildet. In der gesamten Region werden sie damit zu gefragten Fachkräften.

Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm ist zufrieden, dass gleich fünf Teilnehmer mit einem erfolgreichen Abschluss in die Pilotphase vom neuen Projekt Exzellenz Handwerk gestartet sind: „Unser neues Bildungsmodell ist flexibel und hybrid. Es vereint das Beste aus Praxis und akademischer Bildung. Damit wird die Ausbildung im Elektronikerhandwerk für Jugendliche noch attraktiver. Fortbildungen auf Niveau vom Geprüften Berufsspezialisten, Bachelor Professional und Master Professional zeigen: Junge Menschen müssen nicht zwangsläufig an der Uni studieren, um Karriere zu machen. Unsere erste Fortbildungsstufe hat erfolgreich gezeigt, wie Theorie und praktische Herausforderung miteinander kombiniert werden können.“

Klimaschutz und Energiewende verändern die rund 130 verschiedenen Handwerksberufe nachhaltig. Patrick Bahrdt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Biberach und Dozent im neuen Bildungsweg, erklärt: „Für eine optimale Energienutzung ist es wichtig, in Zukunft systemübergreifend zu denken. Das wollen wir mit Exzellenz Handwerk erreichen. Wir wollen den Übergang von konventioneller Hauselektrik zur Gebäudeautomation und Smart Grid voranbringen.“

Die Fachexperten im Projekt arbeiten aktuell daran, einen Lehrplan für den nächsten Karriereschritt auf Bachelor Professional Niveau (DQR 6) zu erstellen. Diese zweite Fortbildungsstufe soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 beginnen. Erste Teilnehmer stehen bereits in den Startlöchern. Für Betriebsinhaber bietet das neue Bildungsmodell um Exzellenz Handwerk die Chance, ihre Fachkräfte weiter zu fördern und durch die vertiefte Qualifikation auch an ihren Handwerksbetrieb zu binden. Ein weiterer Kurs für den Geprüften Berufsspezialisten (HWK Ulm) im Bereich Intelligente Gebäudetechnik und Systemvernetzung startet im Herbst 2022. www.hwk-ulm.de/exzellenz-handwerk-innovet/

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Exzellenz Handwerk mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Es ist eines von drei Projekten in Baden-Württemberg und 17 in Deutschland. Projektpartner sind elf Handwerksbetriebe aus den sechs Landkreisen im Kammergebiet und der Stadt Ulm – neben mehreren Hochschulen, Forschungsinstituten, kommunalen Trägern und der Arbeitsagentur. Ziel des Projekts ist es, das Beste aus der akademischen Bildung mit dem Besten aus der beruflichen Bildung zu vereinen und die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen zu stärken. Im vergangenen Herbst ist so ein erster vernetzter Weiterbildungslehrgang entstanden, der den Bereich Elektrotechnik mit Gebäudetechnik und Systemvernetzung verbindet. Nach der ersten Probephase folgen weitere Gewerke. „Das Bundesministerium will Ergebnisse, die auf andere Gewerke übertragbar sind. Diese werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren erarbeiten und damit die besten Voraussetzungen für eine Fortbildungsstufe auf Master Professional Niveau liefern. Wer Karriere machen möchte muss dazu nicht an eine Uni oder Hochschule, sondern kann bei uns im Handwerk mit einer Lehre beginnen. Die Grundlagen für diese Weiterentwicklung des beruflichen Bildungssystems werden hier in Ulm mit unserem Projekt gelegt“, skizziert Mehlich die Bedeutung und die weiteren Arbeiten der nächsten Monate.