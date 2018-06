Erste Gefechte bei Spezialeinsatz in der Ostukraine

Kiew (dpa) - Mit einem Sondereinsatz gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes hat die Ukraine vor den Krisengesprächen in Genf den Zorn Moskaus auf sich gezogen. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon das Vorgehen der ukrainischen Regierungstruppen. Zu Schusswechseln kam es in der Nähe der Städte Kramatorsk und Slawjansk im Verwaltungsgebiet Donezk. Die USA verteidigten das militärische Eingreifen der Ukraine gegen die Separatisten.