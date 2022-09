Erste EM-Niederlage für DBB-Team gegen Europameister Slowenien

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale haben die deutschen Basketballer bei der Heim-EM ihre erste Niederlage kassiert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder musste sich Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic am Dienstag in Köln 80:88 (36:44) geschlagen geben und kann damit nicht mehr aus eigener Kraft den Gruppensieg holen.

Schlagen die Slowenen, die bei der EM-Generalprobe in München neun Tage zuvor noch klar den Kürzeren gegen die deutsche Mannschaft gezogen hatten (71:90), am Mittwoch auch Frankreich, ist ihnen Platz eins in Staffel B sicher. Unabhängig davon, wie die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) danach (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen das sieglose Schlusslicht Ungarn spielt.

Doncic kam auf 36 Punkte, Schröder war in der Kölner Lanxess Arena vor rund 18.000 Zuschauern mit 19 Zählern bester Werfer der Gastgeber. Im Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in Berlin geht es für das DBB-Team gegen ein Team aus Gruppe A.