Erste Bewährungsprobe für Laichingens Fußballer

Nach sieben Siegen in Folge hat der TSV Laichingen in der Fußball-Kreisliga B Alb am Samstag die erste harte Bewährungsprobe nach langer Zeit vor sich: Zu Gast ist der TSV Herrlingen. Im Derby will es der SV Feldstetten dem SV Suppingen nachmachen und gegen die SG Nellingen punkten. Auch der SV Suppingen und die SGMMM II gehen mit breiterer Brust in ihre nächsten Auswärtsaufgaben. Alle Spiele steigen am Samstag, 15.30 Uhr.

Nichts investieren musste der TSV Laichingen am vergangenen Mittwoch: Die Nachholpartie gegen den TSV Beimerstetten wurde kampflos mit 3:0 für den TSV Laichingen gewertet, da der Gast keine Mannschaft stellen konnte. Umso anspruchsvoller wird es jetzt am Samstag, wenn der TSV Herrlingen zu Gast. „Nach langer Zeit kommt wieder ein Spitzenteam auf uns zu. Wir haben eine tolle Serie, aber am Samstag müssen wir wirklich nochmals alles aus uns rausholen“, sagt Granit Nikqi von der Abteilungsleitung des TSV Laichingen.

Als Verantwortlicher der SG Nellingen hat man es zum Ende der Saison wahrlich nicht leicht. Von Woche zu Woche verpasst es die SGN immer wieder, den Deckel auf einen Sieg zu setzen und wurde auch am Mittwoch beim 2:2 in Suppingen dafür bestraft. Jetzt geht es am Samstag für die SGM zum SV Feldstetten.

Dieser sorgte zuletzt durch ein 3:1 in Amstetten für Aufsehen. Dieser Sieg zeigte, dass sich die Feldstetter zuletzt gegen Spitzenteams mit ihrer defensiven Taktik deutlich leichter getan haben, als gegen Teams mit ihrer Spielstärke. Gerade deshalb wird es für die SGN in Feldstetten kein Spaziergang.

„Gerade läuft es nochmals richtig gut. Wenn man gegen Nellingen ein 0:2 aufholt, hat man sich das auch verdient“, sagte Patrick Nüssle, Pressewart des SV Suppingen, nach dem vergangenen Mittwochspiel. Da blieben die Suppinger auch im dritten Spiel hintereinander (zwei Siege) unbesiegt und dürfen sich nun auch beim SSC Stubersheim berechtigte Hoffnungen machen, dass diese Serie weitergeht.

Wenn auch etwas spät: Die SGM Machtolsheim/Merklingen II kommt immer besser aus ihrem Loch dieser Saison heraus. Mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen konnte sie das Feld vor ihr in der Tabelle wieder mächtig unter Druck setzen. Dass der vorletzte Tabellenrang zum Ende der Saison an einen Konkurrenten abgeschoben werden soll, ist jetzt wieder ein realistisches Ziel. Dazu wollen die SGMler in Lehr nochmals punkten.