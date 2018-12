Erste Arbeiten für Erweiterung des Landratsamts

Tuttlingen (iw) - Der Abbruch des provisorischen Schnellbaus am Tuttlinger Landratsamt hat begonnen und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. An dieser Stelle wird der Anbau erstellt, der 330 Arbeitsplätze schaffen soll. Damit können die großen Außenstellen der Behörde in Tuttlingen zusammengeführt werden. Die Bagger zum Aushub der Baugrube werden vermutlich in der zweiten Januarhälfte anrollen, teilt Landratsamts-Spercherin Nadja Seibert mit. Der Zeitplan zum Start der Rohbauarbeiten muss noch mit den beauftragten Baufirmen abgestimmt werden. Im Frühjahr ist die Grundsteinlegung geplant, die Fertigstellung des Gebäudes ist für Frühjahr 2021 vorgesehen. Die Kostenberechnung beläuft sich inklusive der vom Kreistag beschlossenen zusätzlichen Leistungen, wie Kühlung, Warmwasser in den Toiletten und elektrische Türöffner für einen barrierefreien Zugang, auf rund 33 Millionen Euro. Laut Landratsamt weisen die Ergebnisse des ersten Ausschreibungspakets eine Abweichung von 4,67 Prozent auf. Ein Video finden Sie im Internet unter www.schwaebische.de/abbruch-landratsamt18.