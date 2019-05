Erst mehr Qualität schaffen, dann 1-Euro-Ticket prüfen

Friedrichshafen (sig) – Der Kreistag will zunächst „Quantität und Qualität“ im öffentlichen Personennahverkehr stabil verbessert wissen und erst dann an günstigere Tarife ran. Hintergrund der Diskussion am Montag war ein Antrag der SPD (wir berichteten), die Einführung eines 1-Euro-Tickets sowie eines 365-Euro-Jahrestickets zu prüfen. Zuvor soll die Kreisverwaltung ausarbeiten, welche nachhaltigen Verbesserungen im ÖPNV des Landkreises auf der Basis des geltenden Nahverkehrsplanes realisierbar wären, wenn der Kreistag den jährlichen Zuschuss um eine Million Euro erhöhen würde.

„Was bei uns fehlt, ist Qualität und Quantität“, appellierte Landrat Lothar Wölfle an die Kreistagsmitglieder, das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen und nicht zunächst in monetäre Themen einzusteigen. Untersuchungen des bodo haben ergeben, dass sich die direkten Erlösauswirkungen für das 1-Euro-Ticket verbundweit auf grob zwei Millionen Euro belaufen würden, für das 365-Euro-Ticket auf fünf Millionen. Die indirekten Erlösauswirkungen werden danach beim1-Euro-Ticket - vor allem aus der Abwanderung aus Zeitkartenangeboten - mit zwei Millionen Euro veranschlagt. Die Einbußen beliefen sich bei gleichbleibenden Fahrgastzahlen beim 365-Euro-Jahresticket durch das Unterlaufen des Schülerverkehrs und dem Verlust von Ausgleichsmitteln des Landes sogar auf zehn Millionen Euro für den Bodenseekreis.

Die Kreisverwaltung kam bei ihrer Prüfung zu dem Schluss, dass die Förderung eines 1-Euro-Tickets beziehungsweise eines 365-Euro-Jahrestickets zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn mache. Das Ziel, den Anteil der ÖPNV-Nutzung zu steigern, werde durch diese Maßnahme nicht oder nur unzulänglich erreicht. Die damit verbundenen Kosten stünden in keinem Verhältnis zum erreichten Nutzen. Genau der richtige Ansatz, so die Verwaltung, sei der Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, den Ausbau des ÖPNV als vordringliches Ziel zu sehen. Ziel sollte es danach sein, eine flächendeckende und eng vertaktete Anbindung sämtlicher Kreisgemeinden mit ihren Ortsteilen innerhalb des ÖPNV-Netzes des Bodenseekreises auch jenseits der an die Schiene angebundenen Gemeinden und Ortsteile zu erreichen.

In einem ersten Schritt, so die Verwaltung, solle zunächst das ÖPNV-Bedienungsangebot im Bodenseekreis nachhaltig verbessert werden. Dies erfolge durch bereits angestoßene Projekte wie der Einrichtung einer RegioBus-Linie Ravensburg-Markdorf-Konstanz, der Fortsetzung des Kreis-Förderprogramms „emma“ und der Verdichtung im Raum Markdorf im Zuge der B 31/Kluftern. Weitere Maßnahmen könnten die Einrichtung eines 15-Minuten-Takts auf der SeeLinie zwischen Friedrichshafen und Überlingen während der Tourismussaison, der Ausbau des Städteschnellbusses Friedrichshafen – Konstanz zur RegioBus-Linie, Berufsbusse direkt zu den Großbetrieben ZF, MTU und Airbus, eine weitere Verdichtung des neuen Konzepts der Firma Strauss im östlichen Kreisgebiet, die Überplanung des gesamten Kreisgebiets mit bedarfsgesteuerten Verkehren zu Tagesrandlagen oder der Ausbau des Nachtbusangebots in Richtung Ravensburg sein.

In seiner letzten Erklärung nach 30 Jahren im Kreistag erinnerte Kreisrat Roland Weiß für die Freien Wähler an das Geschaffene in Sachen ÖPNV und betonte, „unter der schrittweisen Verbesserung der Fahrpreise begrüßen wir die im Aufsichtsrat des bodo-Verbundes beschlossene Weiterentwicklung des Verbundtarifs mit dem Ziel, noch mehr Fahrgäste für die Nutzung des ÖPNV-Angebots zu gewinnen“. Als erste Pilotmaßnahme soll in Friedrichshafen ein vergünstigter Samstagstarif eingeführt werden, den es bereits in Ravensburg und Weingarten gibt, wo eine Fahrt mit dem Stadtbus einen Euro kostet. Außerdem soll ein Konzept für einen Kurzstreckentarif entwickelt werden. Schließlich wurde die Geschäftsführung des bodo-Verbundes beauftragt, eine Strategie zu finden, wie vergünstigte Fahrpreise in den Städten und Gemeinden im Verbund finanziert werden können. Dieses Konzept soll den Kommunen ermöglichen, günstigere Fahrpreise zu gewähren, ohne dass den Linienbetreibern Nachteile entstehen. Schließlich verstehen die Freien Wähler unter Qualitätssteigerung auch die „überaus erfolgreiche Einführung der E-Card.“

Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler wandte sich ebenfalls gegen „Geschenke“ zum jetzigen Zeitpunkt. Entscheidend und richtig für den Bodenseekreis sei, für mehr Angebote zu sorgen, anstatt schlechtem Geld gutes hinterher zu werfen. Über die bodo-Tarife erreichten ihn wenige Beschwerden. Weil Vorarlberg und die Schweiz anders finanziert sind seien Vergleiche untauglich. Auch er wünscht sich den Halbstundentakt, ist aber schon froh, neue Züge zu bekommen. Seine Erfahrung: Für die Fahrgäste ist die Leistung wesentlicher als der Preis. Zur Forderung der SPD nach einem Qualitätsmanager bemerkte er: „Wir machen Qualitätsmanagement, das ist unsere tägliche Arbeit.“