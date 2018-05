Ersinger Schule besucht die Steinzeit

Das diesjährige Thema der Projekttage der Ersinger ist „Steinzeit“ gewesen. Das Interesse der Schüler daran war groß, besonders als die Kinder der Grundschule Ersingen das Archäologische Freigelände des Federseemuseums in Bad Buchau besuchten.

In zwei geführten Gruppen begaben sich die Schüler auf eine Entdeckungsreise durch das steinzeitliche Dorf, das durch die Zusammenarbeit von Archäologen und Handwerkern nach prähistorischen Vorbildern entstanden ist. Dort konnten die Kinder das Leben unserer urgeschichtlichen Ahnen kennen lernen.

Die Mädchen und Jungen der Klassen eins und zwei begaben sich anschließend auf die Spuren vom Jäger und Sammler zum Bauern. Sie lernten im Praxisteil der Führung den Getreidebau und die Verarbeitung bis zum Nahrungsmittel kennen und durften alles ausprobieren. Natürlich mit steinzeitlichen Arbeitsgeräten. Die Kinder der Klassen drei und vier schlüpften in die Rolle der Jäger und Fischer. Sie lernten Jagdmethoden mit Speerschleuder und die Fallenjagd mit Netzen, Reusen sowie Harpunen kennen. Spuren- und Fellbestimmungen gehörten natürlich auch dazu. Alle Kinder durften mit der Speerschleuder ihre Geschicklichkeit und Wurftechnik testen. Das hat allen viel Spaß gemacht.

Zum Abschluss des Vormittags gab es eine Führung im Museum. Der feuchte Moorboden ringsherum diente als Konservierungsmittel für Dinge, die die Menschen in der Stein- und Bronzezeit hergestellt hatten: Schmuck, Geschirr, Kleidung, Waffen und noch vieles mehr. So ging der Vormittag schnell vorbei und Schüler und Betreuer fuhren mit dem Bus wieder zurück.

In den nächsten beiden Tagen arbeiteten die Kinder in selbstgewählten Projekten. Zur Auswahl standen Höhlenmalerei, Wohnen und Feuermachen, Kleider und Schmuck herstellen, wie in der Steinzeit. Abschließend stellten die Gruppen die Ergebnisse im Schulgarten wieder aus und präsentierten sie zahlreichen Gästen. Auch die Vorschüler des Kindergartens waren daran beteiligt. Nebenbei wurde Stockbrot gebacken und man konnte auf Mammutjagd gehen. Ein Höhepunkt war das selbstgebaute Zelt.