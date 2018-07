Erschossener Rocker soll heute obduziert werden

Hinweise auf einen oder mehrere Täter gebe es bisher nicht, hieß es. Ungeklärt ist bislang auch, ob der Mord in Hohenschönhausen im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rockerbanden wie den Hells Angels oder Bandidos steht. Die Ermittlungen haben die Mordkommission sowie Spezialisten für organisierte Kriminalität vom Landeskriminalamt (LKA) übernommen.

Der 33-jährige Mann, der auch in Hohenschönhausen im Nordosten Berlins wohnte, war in der Ernst-Barlach-Straße angeschossen worden. Von dort habe er sich blutend 200 Meter weit geschleppt, ehe er in einer Seitenstraße zusammenbrach, so die Polizei. Trotz schneller Wiederbelebungsversuche starb er dort.

Nach der Spurenlage sei es denkbar, dass er von einem fahrenden Auto aus erschossen wurde.