Ersatzgeschwächte Eschacher verlieren Heimspiel

Der TSV Eschach hat das Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den FV Bad Schussenried mit 2:4 verloren. Zu viele wichtige Spieler aufseiten des TSV fehlten oder waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Auf das Was-wäre-wenn-Spiel wollte sich Philipp Meißner nach dem Schlusspfiff trotzdem nicht einlassen. „Ob wir mit Maik Strobel, Manuel Ruess, Robin Merz, Fabian Elshani und Michael Eitel gewonnen hätten, kann doch niemand sagen“, meinte der Trainer.

Fakt ist jedenfalls, dass diese Spieler gegen Schussenried nicht zur Verfügung standen – damit fehlten die Nummer 1 im Tor, der Kreativdirektor, der Kapitän, der bis dato beste Torschütze und der Abwehrchef. Unter denen, die in Meißners Startelf standen, waren zudem einige nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte: Max Bröhm zum Beispiel – pünktlich zum Spiel nach einer Corona-Erkrankung freigetestet – musste in der 70. Minute von Krämpfen geplagt von zwei Mitspielern vom Feld geführt werden.

Nicht die besten Voraussetzungen also, um gegen den Drittletzten aus Bad Schussenried zu bestehen, der alles versuchen will, dem Abstieg zu entgehen. Schussenried ging auch gleich nach einem Eckball in Führung: In der dritten Minute traf Torjäger Felix Bonelli zum 1:0. Bröhm glich zwar in der 21. Minute aus, aber kurze Zeit später hatten die Eschacher erneut nach einer Standardsituation das Nachsehen: Wieder ein Eckball, diesmal traf Lukas Kraft.

Die Eschacher versuchten nach der Pause noch einmal, aus ihrer Situation das Beste zu machen. In der 66. Minute liefen sie jedoch in einen Konter – Bonelli stellte mit seinem zweiten Tor auf 3:1 für den FVS. Der kurz zuvor für Bonelli eingewechselte Lukas Eisele entschied die Partie in der 83. Minute endgültig. David Sprengers Treffer zum 2:4 war nur noch Ergebniskosmetik. Die Eschacher hatten in den letzten Minuten durchaus noch ihre Möglichkeiten – unter anderem sprang Schussenried Torhüter Florian Harsch gleich zweimal unter einem Eckball durch. Am Ende reichte aber die Kraft nicht mehr, um die Partie noch zu drehen.

Für die Eschacher ist die Hinrunde damit beendet. Verletzungen und ein ganzer Schwung Corona-Erkrankungen kamen zur Unzeit – die kleine Chance, doch noch nach der Vorrunde unter die ersten Zehn zu springen, ist dahin. Jetzt hat Trainer Philipp Meißner zwei Wochen Zeit, um möglichst viele seiner Spieler fitzubekommen für die Abstiegsrunde, die am 2. und 3. April beginnt.