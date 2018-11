Ersatzgeschwächte Nendinger verlieren in Schifferstadt

Nach einem spannenden Kampfabend hat der ASV Nendingen in der Deutschen Ringerliga (DRL) beim VfK Schifferstadt eine knappe 11:15-Niederlage einstecken müssen. Trotz der Schlappe fehlt den Nendingern in den verbleibenden zwei Kämpfen nur noch ein Punkt, um Platz vier und damit das Halbfinale zu erreichen.

Schon vor Kampfbeginn befanden sich die mit sechs Ersatzleuten angereisten Nendinger in der Außenseiterrolle. Vor allem die Ausfälle von Ex-Weltmeister Zurabi Iakobishvili (72 kg, F) und U 23-Weltmeister Daniel Cataraga (77 kg, G) wogen schwer. Dennoch gelang es den ASV-Athleten, den Ausgang des Duells bis zum letzten Kampf offen zu halten.

Der Start war gründlich daneben gegangen. Vlad Mamulat (60 kg, GR) blieb gegen seinen ukrainischen Kontrahenten Zhora Abovian chancenlos und landete nach 2.13 Minuten Kampfzeit auf den Schultern. Da auch Nicolai Ceban (130 kg, F) im Schwergewicht gegen den 19 Kilogramm schwereren Daniel Ligeti auf verlorenem Posten war (PN 0:4), lag der ASV 0:6 hinten. Erst der überzeugende Auftritt von Andrej Perpelita (63 kg, F) ließ Hoffnung aufkeimen. Der 33-jährige Moldauer kam gegen Lasha Talakhadze früh zu Wertungen und siegte souverän durch technische Überlegenheit. In einem zähen Kampf konnte anschließend Andrii Gladkykh (97 kg, GR) die Niederlage gegen den favorisierten Ungarn Javid Hamzatau knapp gestalten (PN 0:2). Der in dieser Saison zuvor sieglose Donior Islamov (67 kg, GR) sorgte vor der Halbzeit für eine große Überraschung. In einer zunächst einseitigen Auseinandersetzung gelang ihm nach einem 0:5-Rückstand gegen Pavel Saleev in der letzten Minute des Kampfs ein Schultersieg, der den Nendingern zur Halbzeitführung (8:7) verhalf.

Nach der Pause erhöhte Jabrayil Hasanov (87 kg, F) die Führung mit seinem klaren Punktsieg über Patryk Dublinowski (PS 10:5) auf 10:7. Doch nach der deutlichen Niederlage von Iakobishvili-Ersatz Vitalie Bunici (72 kg, F) lag Schifferstadt anschließend vorne. Zhan Belenyuk (87 kg, F) behielt gegen Alan Ostaev die Oberhand, da er beim 4:4 mehr Zweier-Wertungen vorzuweisen hatte. ASV-Neuzugang Denis Murtazin verpatzte anschließend sein Debüt. In einem hart geführten Kampf kam der Russe mit der niedrigen Kopfhaltung seines Gegners Kazbek Kilov nicht zurecht und musste eine Punktniederlage hinnehmen (PN 4:6). Im abschließenden Kampf führte Evgheni Nedealco nach drei Minuten knapp gegen Vasil Mihailov, musste sich am Ende aber deutlich geschlagen geben (PN 1:12) und konnte die 11:15-Niederlage nicht verhindern.

Trotz der Niederlage kann der ASV optimistisch in die kommenden Wochen blicken. Durch die Niederlage des KAV Eisleben bei Germania Weingarten (11:12) benötigt Nendingen am Doppel-Heimkampftag gegen den KSV Ispringen und Germania Weingarten (8./9. Dezember) nur noch einen Punkt, um die Halbfinalqualifikation zu sichern. „Ich bin mir relativ sicher, dass wir mindestens einen Sieg einfahren und für das Halbfinale planen können“, sagte ASV-Geschäftsführer Markus Scheu.