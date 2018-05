Aalen / Ostalbkreis (ij) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen sind vermehrt Anzeigen wegen Erpressermails eingegangen. Unbescholtene Bürger werden von Unbekannten per Mail angeschrieben und aufgefordert, 500 Euro zu überweisen.

Andernfalls, so die Erpresser, würden pikante Bilder der Bürger in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Täter behaupten, diese mittels installierten Trojanern auf den fremden Rechnern erlangt zu haben. Die Polizei rät, dass beim Erhalt einer solchen Mail auf keinen Fall auf die Forderung eingegangen werden sollte. Erfahrungsgemäß sind die Rechner der Geschädigten nicht mit einer Schadsoftware infiziert. Die Betroffenen sollten sich an die Polizei wenden. (ij)