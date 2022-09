Erntedank in Kolbingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kolbingen - Am kommenden Sonntag, 25. September um 08.30 Uhr, feiert die Kirchengemeinde in Kolbingen das Erntedankfest mit einem Gottesdienst. Zu diesem Fest haben viele fleißige Hände einen wunderschönen, farbenprächtigen Erntedankteppich im Zeichen des Friedens gelegt. Außerdem kann ein herrlicher Erntedankaltar bestaunt werden. Herzliche Einladung, den Altar und den Teppich ab Sonntag bis Mitte Oktober in der Erlöser-Jesus-Christus-Kirche in Kolbingen anzuschauen.