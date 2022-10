Erntealtar im Zeichen der Uhr

Auch in Deutstetten haben zahlreiche Helfer einen Erntealtar geschaffen. Das diesjährige Motto lautet „Gebet beim Zwölfiläuten“. In der Lanwirtschaft sei das läuten der Glocken immer eine Zeitansage gewese, wenn man auf dem Feld war, so die Organisatoren. Auch wurde um Zwölf innegehalten und ein Gebet dem Herrgott gebetet und gedankt. Zahlreiche Früchte und Erntegaben wurden wieder zusammengetragen und schmücken nun die Kirche Maria Deutstetten, wo der Altar zu sehen ist. Am Samstag im Gottesdienst wurden die Früchte gesegnet und für eine gute Ernte gedankt. Auch gab es wieder Früchteteller für die Kranken und älteren Bürger der Gemeinde.