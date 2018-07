Ernste Gespräche in der Familie vorher ankündigen

Fürth (dpa/tmn) - Wollen Eltern ernste Themen mit ihren Kindern besprechen, sollten sie das vorher ankündigen. Sie sollten auch konkret benennen, worüber gesprochen werden soll. Und bestimmte Regeln helfen, das Gespräch ernsthaft zu führen.

Eltern sollten Gespräche über ernste Themen vorher möglichst konkret ankündigen. So kann sich jeder im Vorfeld Gedanken machen, was er zu dem Thema meint, sagt Diplompsychologin Karin Jacob von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) in Fürth. Gemeinsam sollten alle entscheiden, ob das Gespräch zu Hause oder bei einem Spaziergang stattfinden soll.

Nehmen Kinder die Dinge nicht ernst und machen sich vielleicht lustig, lachen sie möglicherweise aus Verlegenheit oder Abwehr, weil sie das Thema vermeiden wollen. Eltern sind dann irritiert, weil ein ernstes Gespräch nicht zu führen ist. Am besten haken Mutter oder Vater in dieser Situation nach, was die Kinder zum Lachen gebracht hat und wie man das Gespräch ernsthaft fortsetzen kann.

Hilfreich für ernsthafte Gespräche sind neben dem richtigen Rahmen bestimmte Regeln. „Dazu gehört, dass jeder ausreden darf und jeder dem anderen zuhört“, erklärt Jacob.

