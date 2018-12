Erneuter Stromausfall in Wetzisreute

Das turbulente Wetter hat am Sonntagmorgen für einen Stromausfall in Wetzisreute gesorgt. Wie der Energieversorger EnBW in einer Pressemitteilung erklärt, stürzten am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr zwei Bäume in einen Abschnitt des 20 000-Volt-Stromkreises bei Wetzisreute, nahe dem Kappellenweg. Der Bereitschaft des Stromversorgers gelang es nach 45 Minuten die Versorgung weitestgehend wiederherzustellen.

Um die drei nur im Stich angebundenen Stationen Frankenberg, Kreuth und Mühlenreute wieder zu versorgen, mussten jedoch zunächst die beiden Bäume entfernt werden. Mit Unterstützung eines selbst betroffenen Landwirts gelang das schließlich bis 8.30 Uhr.

Bereits am Freitagnachmittag hatte es durch die starken Winde einen Stromausfall in Schlier gegeben, wodurch außerdem Wetzisreute, Ankenreute sowie einzelne Anschlüsse am Rande von Baienfurt und Waldburg betroffen waren. Nach rund 45 Minuten konnte die EnBW den Strom aber wieder herstellen. Ansonsten sind laut EnBW aus der Region bisher nur kleinere Störungen aufgrund von Sturmschäden bekannt.