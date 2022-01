Erneute Solidaritätsdemo in Biberach geplant

„Solidarität statt Ignoranz“ lautet das Motto einer erneuten Demonstration, die eine Gruppe von Biberacher Bürgerinnen und Bürger für Montag, 24. Januar, ab 18 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz angemeldet hat. Dies teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

Seit mehreren Wochen finden in der Biberacher Innenstadt regelmäßig sogenannte „Spaziergänge“ statt, die in Wahrheit unangemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und Impfungen sind, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Dabei versammeln sich leider auch verschwörungsgläubige und wissenschaftsleugnende Menschen, die sich inzwischen längst vom Gemeinsinn verabschiedet haben und unseren Staat sowie unsere Verfassung in Teilen oder sogar gänzlich ablehnen.“

Zur ersten Demo kamen 150 Menschen

Bei den Organisatoren der Demonstration handelt es sich nach eigener Aussage um eine Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen, die „diese besorgniserregende Entwicklung nicht länger unkommentiert stehen lassen wollen“. Bereits am vergangenen Montag haben man erstmals ein Zeichen gesetzt und daher eine angemeldete Kundgebung unter dem Motto „Solidarität statt Ignoranz“ mit 150 Personen gestartet.

Für den nächsten Montag wolle man gemeinsam mit einem breiten Bündnis alle Biberacherinnen und Biberacher dazu aufrufen, für Solidarität und einen vernunftbasierten Umgang mit der Pandemie zu demonstrieren, heißt es in der Pressemitteilung. Die Demonstration soll von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz stattfinden.

Auf der gesamten Veranstaltung ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und es müssen medizinische Masken getragen werden. Die Organisatoren bitten alle Anwesenden friedlich zu bleiben und empfehlen warme Kleidung sowie einen Schal für die geplante Menschenkette, ähnlich wie bei der Demo vom vergangenen Montag, mitzubringen.