Erneute Sachbeschädigung an Pkw

Pfullendorf (sz) - Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend hat ein unbekannter Täter an einem Pkw in der Straße „Am Pfarröschle“ zwei Reifen beschädigt. Dies meldet die Polizei. Wie bei der Anzeigenaufnahme bekannt wurde, waren an dem Fahrzeug bereits am 20. Juli schon Reifen zerstochen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 07552 / 20160 um sachdienliche Hinweise.